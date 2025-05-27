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Devlet Devrim kimdir? Devrim neden öldü, hastalığı neydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devlet Devrim kimdir? Devrim neden öldü, hastalığı neydi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Devlet Devrim'in 81 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeni ve hastalığı araştırılmaya başlandı. Türk sinemasının "Siyah Boncuk"u olarak hafızalara yer edinen, güzelliği ve yeteneğiyle Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Devlet Devrim hakkında araştırmalar hız kazandı.

1962 yılında Ses Dergisi tarafından kapak yıldızı seçilerek sinema dünyasına adım atan Devlet Devrim 81 yaşında hayatını kaybetti. Birçok filmde oynayan Devlet Devrim'in vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. 

Devlet Devrim kimdir? Devrim neden öldü, hastalığı neydi? - 1. Resim

DEVRİM NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk'u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dendi.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı takdirde haberlerde yer verilecektir.

Devlet Devrim kimdir? Devrim neden öldü, hastalığı neydi? - 2. Resim

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Mısır doğumlu olan Devlet Devrim, 1962 yılında Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilik kazanarak sinema dünyasında kendine yer buldu. 

İlk filmi ise Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yılı yapımı Çiçeksiz Bahçe oldu.

Oyuncu, Bağdat Yolu, Tatlı Sevgilim, Rüzgar Hafiye, Gel Desen Gelemem Ki, Gümüş Gerdanlık, Maskeli Canavar, Kurtlar Sofrası gibi yapımlarda rol aldı.

Devlet Devrim kimdir? Devrim neden öldü, hastalığı neydi? - 3. Resim

1969 yılına kadar sürdüren Devlet Devrim, güzelliğiyle dikkat çeken bir isimdir. Sinema dünyasında ise "menekşe gözlü oyuncu" olarak lanse edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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