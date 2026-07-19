2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM.gov.tr soru kitapçığı görüntüleme sayfası erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) katılan binlerce aday, sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarını incelemek için ÖSYM'nin AİS ekranına yöneldi. Aldıkları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına erişim sağlayarak doğru-yanlış hesaplaması yapabiliyor. Peki, 2026-DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday DGS 2026 oturumunda ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bugün Türkiye genelinde gerçekleştirildi.

2026 DGS kapsamında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yöneltildi. Saat 12.30'da tamamlanan sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları kısa sürede paylaşıldı.

DGS 2026 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Ösym.gov.tr soru kitapçığı görüntüleme sayfası

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM, yayımladığı duyuruyla DGS 2026 soru kitapçıklarının paylaşıldığı bilgisini verdi. Yayımlanan duyuruda, "19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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