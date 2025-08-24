DGS tercih tarihleri 2025 ÖSYM tarafından duyuruldu. Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre belirlenen kontenjanlara uygun tercih listelerin oluşturacak.

DGS tercih kılavuzunda paylaşıla bilgiler ışığında tercihler yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? İşte, konuya dair bilgiler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri şu an için belli olmamıştır. 14 Ağustos'ta açıklanan sonuçlarla beraber DGS tercih sürecinin önümüzdeki süreçte başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecektir.

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?

Geçen sene 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları 10 Eylül'de açıklanmıştı.

DGS tercih işlemleri ise 18 - 24 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı. Bu bilgilere bakarak DGS tercihlerinin Ağustos 2025’in son haftasında alınacağı tahmin ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacaktır.