Haberler > Haberler > DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?
DGS, Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM, Adaylar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DGS tercih kılavuzu 2025 yılı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala kaldı. 20 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı. Bu bağlamda adaylar DGS tercih tarihleri takvimi araştırmaya başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? İşte tüm ayrıntılar...

DGS tercih tarihleri 2025 ÖSYM tarafından duyuruldu. Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre belirlenen kontenjanlara uygun tercih listelerin oluşturacak.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - 1. Resim

DGS tercih kılavuzunda paylaşıla bilgiler ışığında tercihler yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? İşte, konuya dair bilgiler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - 2. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri şu an için belli olmamıştır. 14 Ağustos'ta açıklanan sonuçlarla beraber DGS tercih sürecinin önümüzdeki süreçte başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecektir.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - 3. Resim

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?

Geçen sene 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları 10 Eylül'de açıklanmıştı.

DGS tercih işlemleri ise 18 - 24 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı. Bu bilgilere bakarak DGS tercihlerinin Ağustos 2025’in son haftasında alınacağı tahmin ediliyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - 4. Resim

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacaktır.

