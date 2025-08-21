Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Güncelleme:
DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ön lisans mezunları için lisans programlarına geçiş heyecanı başladı. Adaylar 'DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı' araştırıyor.

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapmasını sağlayan 2025 DGS sonuçları açıklandı. Şimdi gözler, ÖSYM’nin duyuracağı tercih takvimi ve kılavuzda.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı ancak tercih tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı.

Tercih tarihleri belli olduğunda adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirecek.i

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 DGS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Kılavuzun, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, genellikle 8-14 gün içinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Kılavuz, lisans programlarının kontenjanlarını, taban puanlarını, başvuru koşullarını ve geçiş yapılabilecek bölümleri detaylı bir şekilde içerecek. 

DGS'DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Adaylar, mezun oldukları ön lisans programıyla uyumlu lisans bölümleri arasından en fazla 30 tercih yapabilir. Tercihlerin tamamını kullanmak zorunlu değildir.

 

