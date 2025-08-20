Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YKS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Üniversite hayali kuran binlerce adayın gözü bu yılki YKS ek tercih sürecine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlara adayların yeniden şans bulacağı ek tercih dönemi için araştırmalar hız kazandı. YKS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak soruları ise gündemde yerini aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih hakkı verilecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak ek tercih kılavuzu ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihler için öğrenciler tarihleri merak ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlayacak. YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS ek tercih kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kılavuzun ek tercihlerin başlayacağı tarihten kısa süre önce erişime açılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KAÇ TANE YAPILIR?

Adaylar ek tercih döneminde ÖSYM tarafından belirlenen sayıda tercih yapabilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ek tercih hakkı 24 tercih olarak uygulanması bekleniyor.

