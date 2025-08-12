Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?

Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, sezon finali sonrası izleyicilerin merakla beklediği yeni sezon tarihiyle gündemde. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin çözüldüğü program, yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. PekiDidem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?

Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla milyonları ekran başına kilitleyen Vazgeçme, 30 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği 5. sezon finali ile yaz tatiline girmişti. Hayranları, programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 30 Mayıs 2025’te 1107. bölümüyle 5. sezonunu tamamlayarak sezon finali yaptı. Show TV’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan yapım, yaz tatili nedeniyle ekranlara ara verdi. 

Henüz resmi bir başlangıç tarihi açıklanmasa da geçmiş sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun Ağustos ayının ortası veya sonuna doğru başlaması bekleniyor. Kesin yayın tarihi için kanalın duyuruları yakından takip ediliyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak? - 1. Resim

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME BİTTİ Mİ?

30 Mayıs 2025’te 5. sezonuyla sezon finali yapan program bitmedi. Yaz tatili nedeniyle sezon arası verildi. Yeni sezonun Ağustos veya Eylül 2026’da başlaması bekleniyor. 

