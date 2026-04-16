Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.209 personel alımı yapacağını açıkladı. Taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlara sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı için ilan paylaştı. Adaylarda, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puan türlerinden en az 50 puan alması, hafız kontenjanından başvuranlarda hafız olmaları şartları aranıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,



Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.



•Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

•Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? DİB din görevlisi alımı başvuru tarihleri paylaşıldı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettirecekler.

