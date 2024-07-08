Dolandırıcılıkla mücadelede 3 kez yanlış şifre girince ATM, kartı yutacak

Son zamanlarda ATM'lerde artan dolandırıcılar vakalarının ardından yeni düzenleme geliyor. Buna göre şifreyi 3 kez yanlış girme halinde bankamatik kartı yutacak. Merkez Bankası tarafında verilen karardan sonra hangi durumlarda ATM kartı yutacak, kart yutulursa ne yapılır araştırılmaya başlandı.

ATM kart yutması ile karşılaşanlar panikle ne yapacağını düşünüyorken TCMB tarafından yapılan düzenleme ile dolandırıcılık olaylarıyla mücadele için ATM'nin hangi durumlarda kartı yutacağı belli oldu.

ATM HANGİ DURUMLARDA KARTI YUTACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni güncellemesine göre bankamatiklere yeni bir işlem menüsü eklenecek ve dolandırıcılık yapanların kartı özelliği dahil olacak.

FAST, havale ve EFT'nin ardından yeni işlem menüsü ekleniyorken böylece "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" işlemleri yer alacak. Kart sahipleri böylece işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ATM'de oluşan şüpheli hareketlerin ardından kart yutulurken durumlar şöyle:

3 kez yanlış şifresi girilmesi halinde güvenlik önlemi olarak kart yutulabilir,

Borç nedeniyle banka tarafından kartın iptal edilmesi halinde

Kartın son kullanma tarihinin geçmesi halinde,

ATM'de meydana gelen teknik arıza halinde ve kart için kayıp - çalıntı ihbarı yapılması halinde kartınız yutulabilecek.

ATM, KARTI YUTARSA NE YAPILIR?

Bankamatiğin kart yutması halinde ilk olarak banka ile iletişime geçmelisiniz. En kısa süre içerisinde Müşteri Hizmetlerini arayarak durumu bildiriniz.

Temsilciniz ile görüşme sonucunda kartınızın iptal edilmesini talep ediniz. İptal işleminin ardından banka, size yeni bir kartı birkaç gün içerisinde teslim edecektir.