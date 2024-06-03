Ebru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 21:49 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 21:57 - Güncelleme:

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Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Ebru Cündübeyoğlu hakkında kimdir, evli mi soruları araştırılırken nereli olduğu da merak konusu oldu. Kuzey Rüzgarı, Kalbim Seni Seçti gibi projelerde rol alan oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler...