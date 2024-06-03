Ebru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Ebru Cündübeyoğlu hakkında kimdir, evli mi soruları araştırılırken nereli olduğu da merak konusu oldu. Kuzey Rüzgarı, Kalbim Seni Seçti gibi projelerde rol alan oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler...
Başarılı oyuncular arasında yer alan Ebru Cündübeyoğlu hangi dizilerde oynadı merak edilirken eşi kim sorusu da gündeme geldi. Sanatçının hayatı ve biyografisi...
10 Eylül 1974 yılında Almanya'da doğan isim çeşitli projelerde yer alırken 2005 yılında ilk şiir kitabını, 2019'da ilk romanını yazdı.
Ertuğrul Cündübeyoğlu ile Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı olan isim Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
Yer aldığı tiyatro oyuncuları arasında Deliler, Çalı Kuşu, Kibarlık Budalası, Yalandan Kim Ölmüş, Fehim Paşa Konağı, Müziksiz Evin Konukları, Ölün bizi ayırana dek yer alırken filmler şöyle:
Gülüm, Deli Yürek, Koçum Benim, Çınaraltı, Omuz Omuza, Gizli Patron, Şöhret Okulu, Kuzey Rüzgarı,Yalancı Romantik, Kalbim Seni Seçti, Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Galip Derviş, Evli ve Öfkeli, , Doğduğun Ev Kaderindir, Senden Daha Güzel, Çakallarla Dans 6, Altın Kafes.
Kaynak: Türkiye Gazetesi