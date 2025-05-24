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Edin Terzic kimdir, kaç yaşında? Mourinho ayrılırsa Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takımlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Edin Terzic kimdir, kaç yaşında? Mourinho ayrılırsa Fenerbahçe&#039;ye geleceği iddia edilen Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takımlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edin Terzic, Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine adı geçen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Süper Ligde bir dönem görev alan ismin gündeme gelmesi ile birlikte Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takım merak konusu oldu. 

Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Edin Terzic de yer alıyor. 

Sarı lacivertliler,  Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi. İddialar sonrasında Edin Terzic hakkındaki bilgiler gündem oldu.

EDİN TERZİC KİMDİR?

Edin Terzic, 30 Ekim 1982'de Batı Almanya'nın Menden kentinde Yugoslavya'dan göç eden işçi sınıfı bir ailede doğdu. Babası Boşnak, annesi Hırvat olan ve Hırvat vatandaşı olan Terzic, Spor Bilimi okuduğu Ruhr Üniversitesi Bochum mezunudur.

Edin Terzic kimdir, kaç yaşında? Mourinho ayrılırsa Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takımlar - 1. Resim

Oyunculuk kariyeri boyunca Almanya'da dördüncü lig seviyesinde oynadı. SC Westfalia Herne ile 2006 yılında Delbrücker SC'ye karşı 6-4'lük final galibiyetinde iki gol atarak Vestfalya Kupası'nı kazandı.

Terzić, 2010-2013 yılları arasında Borussia Dortmund'un altyapı akademisinde gözlemci ve yardımcı antrenör olarak çalıştı ve ilk takım menajeri Jürgen Klopp'a bağlıydı.

Terzić, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilić'in, 2015-2017 yılları arasında ise West Ham United'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptı.

Edin Terzic kimdir, kaç yaşında? Mourinho ayrılırsa Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takımlar - 2. Resim

Bilić, Terzić'i Lokomotiv Moskova'da yardımcı antrenör olarak göreve davet etti , ancak anlaşma sonunda suya düştü. Bilić, Terzić'e bir kez daha Beşiktaş'taki pozisyonu teklif etti ve Terzić, Borussia Dortmund ile görüştükten sonra teklifi kabul etti. 

2015 yılında Terzić'in peşinden West Ham United'a gitti, ancak iki yıl sonra Bilić'in 6 Kasım 2017'de görevden alınmasının ardından kulüpten ayrıldı. 

Terzić, Lucien Favre'nin teknik direktör olarak atanmasının ardından 2018'de ilk takımın yardımcı antrenörü olarak Borussia Dortmund'a geri döndü.

Edin Terzic kimdir, kaç yaşında? Mourinho ayrılırsa Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Edin Terzic futbol kariyeri, yönettiği takımlar - 3. Resim

Terzić, 2021-22 sezonu için yardımcı teknik direktörlük görevine geri dönmek yerine , yeni oluşturulan teknik direktörlük görevine geçti.

Terzić, 2023-24'te Borussia Dortmund'u 5. sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Aynı sezonda takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve yarı finalde Paris Saint-Germain'i toplamda 2-0 yendi. Finalde kulübü Real Madrid'e 2-0 yenildi.  13 Haziran 2024'te kendi isteğiyle Borussia Dortmund'dan ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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