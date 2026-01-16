Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği "Efes'in Sırrı", tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından ele alan bir aile macerası olarak bugün beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Peki, Efes'in Sırrı konusu, oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar...

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 16 Ocak 2026''da seyirciyşe beyaz perdede buluştu. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi Kamuran Süner’e ait olan filmin yönetmenliğini Gökhan Tiryaki üstlendi.

EFES'İN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Efes'in Sırrı filminim oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

Efesin Sırrı konusu, oyuncuları kimler? Bugün vizyona girdi

EFES'İN SIRRI KONUSU NE?

Efes'in Sırr filmi, içine kapanık Tuna'nın, gizemli bir olay sonucu çocuk bedenine dönen arkeologlar ve arkadaşı Damla ile beraber Efes'in sırlarını keşfetmesini konu ediniyor. Ajanlardan kaçarken cesaret, dostluk ve dayanışma gibi kavramları yeniden öğrenen Tuna, bu sıradışı macerayla dünyaya farklı gözle bakmaya başlar.

Haberle İlgili Daha Fazlası