Eğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avcılığı başladı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Eğirdir Gölü'nde olan av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avlanmaya başlandı. Kerevit üretiminin çoğunluğunun olduğu gölde, balıkçılar işe koyuldu. Vatandaşlar ise av yasağı kalktı mı, avlanmak yasak mı merak ediyor. Kalkan yasak ile beraber kayıklarla göle açılan kişi sayısı arttı.
Eğirdir Gölü'nde, tatlı su ıstakozu bolca bulunurken bir süredir av yasağı vardı. Balıkçıların uzun zamandır çıkamadığı av, yasağın bitmesiyle beraber başladı.
EĞİRDİR GÖLÜ AV YASAĞI KALKTI MI?
Kerevitlerin bolca bulunduğu gölde, av yasağı kalktı. 490 ton olan kerevit üretiminin yüzde 20'sini karşılayan gölde birçok balıkçı kayıklarıyla gözüktü.
8 aydır süren yasak 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olan balıkçılar gölde doldurdukları kasaları kooperatif merkezine getiriyor.
S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse şu sözleri söyledi:
“2024 yılı kerevit sezonumuz 1 Temmuz tarihi itibariyle açılmıştır. Şu anda Eğirdir Gölü'nde kerevitimiz gayet güzel gözüküyor. 10,5 santimetre üzeri kerevit alıyoruz. Kooperatif üyelerimizden kerevitleri alıp önce burada bir seçme işlemi yapıyoruz daha sonra fabrikaya gönderiyoruz. Eğirdir Gölünde 450 tekne bulunmakta, 1000'e yakın aile geçimini kerevitten sağlamaktadır”
YAKALANAN KEREVİTLER NEREYE İHRAÇ EDİLİYOR?
S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, yakalanan kerevitlerin ihraç edildiği ülkeleri şöyle sıraladı:
“Eğirdir Gölü'ndeki kerevitlerimiz özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, İsveç, Rusya, Fransa, Almanya, Amerika, İsrail, Çin'e kadar gidiyor. Döviz olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Memleketimize ve balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sezonumuz kazasız, belasız geçer”
Kaynak: Türkiye Gazetesi