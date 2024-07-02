Eğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avcılığı başladı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme:

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Eğirdir Gölü'nde olan av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avlanmaya başlandı. Kerevit üretiminin çoğunluğunun olduğu gölde, balıkçılar işe koyuldu. Vatandaşlar ise av yasağı kalktı mı, avlanmak yasak mı merak ediyor. Kalkan yasak ile beraber kayıklarla göle açılan kişi sayısı arttı.