Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu ne? Hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu yine hastaneye kaldırıldı. Ekrem İmamoğlu 25 Temmuz'da bel ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti. İmamoğlu hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne geri dönmüştü.

EKREM İMAMOĞLU YENİDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV'de yer alan habere göre bugün bir kez daha hastaneye götürülen İmamoğlu'nun belinden MR (Manyetik rezonans görüntüleme) çekildi.

EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN TUTUKLANDI?

İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihine "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.