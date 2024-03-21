Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak | 2024 yılında Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte emekliler, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, merak ediyorlar. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin banka hesaplarına yatacağı tarihi açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Emekliler 3 bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceğini merak ediyor. İşte emekli ikramiyelerinin verileceği tarih…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.

Erdoğan emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi şu sözlerle duyurdu:

“Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENFLASYONU YENİDEN TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona karşı çalışanları ezdirmemenin bir diğer prensipleri olduğunu belirterek, özellikle son yıllarda üst üste yaşadıkları salgından bölgesel savaşlara, küresel ekonomik krizden "asrın felaketi" olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşlarından taviz vermediklerini, 2024 yılında da bu hassasiyetlerini muhafaza ettiklerini vurguladı.

Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanlara yansıtmanın derdinde olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücretin 17 bin liraya çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış olduğuna dikkati çekerek, asgari ücret desteğini 700 liraya çıkararak, ödemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Memurların aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamlarla en düşük memur maaşının 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülükleri azaldıkça artan kaynağı emeklilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere, milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."