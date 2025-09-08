Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir kimdir?

Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir kimdir?

- Güncelleme:
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polisimiz şehit oldu. Şehitlerimizden biri de 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir oldu. İşte, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir hakkında bilgiler...

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırının ayrıntıları belli oluyor. Saldırıda iki polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

MUHSİN AYDEMİR KİMDİR?

Saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir hakkında net bilgiler bulunmuyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

