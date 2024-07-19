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En-Nesyri Fenerbahçe’de yıllık 4 milyon euro net maaş ve başarı bonusu kazanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En-Nesyri Fenerbahçe’de yıllık 4 milyon euro net maaş ve başarı bonusu kazanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladı. En-Nesyri, yıllık 4 milyon euro net maaş ve başarı bonusları kazanacak.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak Sevilla'nın başarılı forveti Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

EN-NESYRİ FENERBAHÇE’DE YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık 4 milyon euro net maaş ve performansa dayalı bonuslar alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sevilla ile yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli ve bonuslar konusunda anlaşma sağlandı.

EN-NESYRİ’NİN KARİYERİ

Faslı golcü, Sevilla'da geçirdiği başarılı yılların ardından Fenerbahçe ile yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Sevilla formasıyla 196 maçta 73 gol atan ve 7 asist yapan En-Nesyri, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2020 ve 2023 yıllarında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu, tecrübesi ve golcülüğü ile Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkılar sağlayacak.

En-Nesyri Fenerbahçe’de yıllık 4 milyon euro net maaş ve başarı bonusu kazanacak - 1. Resim

EN-NESYRİ FENERBAHÇE MAAŞI

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Youssef En-Nesyri, 4 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı terletecek ve yıllık 4 milyon euro net maaşın yanı sıra, başarı bonusları da kazanacak.

En-Nesyri Fenerbahçe’de yıllık 4 milyon euro net maaş ve başarı bonusu kazanacak - 2. Resim

FENERBAHÇE’DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları bu transferle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda takımı güçlendirecek hamleler yapmaya devam edecek. En-Nesyri'nin gelişiyle birlikte, Fenerbahçe taraftarları da yeni sezon öncesi büyük bir heyecan yaşıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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