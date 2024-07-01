En son Düzce il olmuştu! İşte, 2024 TÜİK verilerine göre il olacak ilçeler

Türkiye’de il olmayı bekleyen ilçelerle ilgili süreç 1989 yılında Aksaray’ın il olması ile başlamış, en son Düzce (81)’nin il olması ile durmuştu. TÜİK, Türkiye’de il ve ilçelerle ilgili yayımladığı kritik raporunda 24 ilçenin il olması gerektiği açıklayınca milyonlarca insanımız hangi ilçelerin il olacağı, il olması beklenen ilçelerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

TÜİK’in yayınladığı rapora göre, Bursa, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Hakkâri, Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 24 ilçenin aday olması gerektiği bildiriliyor

TÜRKİYE'DE İLÇELER NASIL İL YAPILIYOR?

Öncelikle Türkiye’de bazı ilçelerin il olabilmesi başta o şehrin, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterleri beklenen seviyede olması gerekiyor. Türkiye’deki büyükşehirlerin ilçelerinde yer alan nüfus birçok ilden daha fazla olmasına rağmen bu kentlerin il olması için yeterli görülmüyor.

Söz konusu ilçelerin bağlı oldukları il merkezlerine olan uzaklığı, sosyo-ekonomik durumu, altyapı, kültürel ve tarihi değerleri il olabilmesi için büyük önem taşıyor.

İLÇELERDEN İL OLMASI İÇİN HANGİ KRİTERLER İSTENİYOR?

Bir ilçenin il olabilmesi için öncelikle nüfusunun en az yüz bin ve üzerinde olması, il merkezine en az 30 km uzaklıkta olması, mevcut şehirleşmesi, ulaşım durumu, hinterlantı, ekonomik çeşitliliği ve halkın eğitim durumu da beklenen kriterler arasında yer alıyor.

İşte TÜİK verilerine göre il olmayı bekleyen ilçeler:

1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985

2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

8.Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

17.Erciş, Van Nüfus: 173.203

18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

21.Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.10022.

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494