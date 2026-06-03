Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay başında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanma tarihinde değişiklik yaşandı. Peki, mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarının yayımlanacağı takvimde güncellemeye gidildi. Bayram tatilinin veri derleme çalışmalarını etkilemesi nedeniyle, toplanan bilgilerin analiz ve değerlendirme süreci bu hafta içerisinde yürütülmeye başlandı.



Enflasyon rakamları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? TÜİK verilerinin açıklanacağı tarih

TÜİK TAKVİMİ PAYLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, resmi istatistiklere ilişkin haber bültenlerinin yayımlanma tarihlerinin, veri üretim süreçleri ve çalışma takvimleri dikkate alınarak belirlendiği ve her yıl başında "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi" ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026'da yayımlanan takvimde, Mayıs 2026 dönemine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE haber bültenlerinin yayımlanma tarihinin 5 Haziran olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tarihin belirlenmesinde, mayıs ayı içerisinde yer alan iş günü sayısının sınırlı olması nedeniyle, endeks hesaplamalarında kullanılan verilerin temin edildiği kurum, kuruluş ve iş yerleri tarafından gerçekleştirilen veri iletim ve aktarım süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve aksaklıklar göz önünde bulundurulmuştur."

Haberle İlgili Daha Fazlası