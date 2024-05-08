Engelli evde bakım maaşına yüzde 13.56 zam gelirse 8 bin 640 TL olacak

Engelli aylığında ise %40-69 engeli olan vatandaşlara 2 bin 797 TL destek ödemesi yapılıyor. Eğer %13.56 artış gerçekleşirse yeni ücrete 3 bin 177 TL olacak. Yüzde 19.94 artış yapılırsa 3 bin 355 TL olacak.

Yüzde 70 engeli olan vatandaşların aylığı ise yüzde 13.56 artış olması halinde 4 bin 765, yüzde 19.94 artışla 5 bin 33 TL olacak.

Engelli yakını aylıklarında ise 18 yaş altı engelli vatandaşların yakınlarına 2 bin 797 TL ödeniyor. Yüzde 13.56 artış gerçekleşmesi halinde 3 bin 177, %19.94 artışla 3 bin 355 lira olacak.