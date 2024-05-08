Engelli evde bakım maaşına yüzde 13.56 zam gelirse 8 bin 640 TL olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bakıma muhtaç olan kişilere verilen engelli evde bakım maaşı alanların gündeminde zam yapılacak mı, artacak mı gibi sorular yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber 4 aylık fark belli oldu. Temmuz ayında ise 6 aylık fark netleşecek.
Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkının belirlenecek olmasıyla beraber engelli evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi destek alanların da zam haberi ile uyanması beklenirken zamlı tablo merak edildi. Artış gelmesi halinde olabilecek ödemeler hakkında...
65 aylığı alanlar 3 bin 504 TL destek alırken eğer yüzde 13.56 artış yapılırsa 3 bin 980 TL alacak. Yüzde 19.94 artış olursa da 4 bin 203 TL olması bekleniyor. Evde bakım aylıkları ise 7 bin 608 TL.
%13.56 artış olması halinde 8 bin 640 lira, %19.94 artışla 9 bin 125 TL olması bekleniyor.
Engelli aylığında ise %40-69 engeli olan vatandaşlara 2 bin 797 TL destek ödemesi yapılıyor. Eğer %13.56 artış gerçekleşirse yeni ücrete 3 bin 177 TL olacak. Yüzde 19.94 artış yapılırsa 3 bin 355 TL olacak.
Yüzde 70 engeli olan vatandaşların aylığı ise yüzde 13.56 artış olması halinde 4 bin 765, yüzde 19.94 artışla 5 bin 33 TL olacak.
Engelli yakını aylıklarında ise 18 yaş altı engelli vatandaşların yakınlarına 2 bin 797 TL ödeniyor. Yüzde 13.56 artış gerçekleşmesi halinde 3 bin 177, %19.94 artışla 3 bin 355 lira olacak.
"Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Bakım maaşı sorgulaması için e-devlet uygulamasının "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti kullanılıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi