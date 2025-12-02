Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek, neden ceza aldı soruları futbol gündeminden düşmedi. Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı’nın disiplin süreciyle ilgili son karar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, oyuncuya verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Genç futbolcunun itiraz başvurusu sonuçsuz kalarak cezasının uygulanmasına kesin olarak hükmedildi. Spor kamuoyunda merak edilen “Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek, neden ceza aldı?” soruları da kararla birlikte netlik kazanmış oldu.



Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu tarafından onaylanarak aynen uygulanacak. Kurul PFDK’nın kararında herhangi bir hukuki hata bulunmadığını belirterek oyuncunun itirazını reddetti.

45 günlük süre ise kesintisiz şekilde işler hale geldi. Elmalı belirlenen ceza süresi dolduktan sonra yeniden futbol faaliyetlerine dönebilecek. Cezanın başlangıcı PFDK süreciyle birlikte işlemeye başladığından, tamamlanmasıyla oyuncunun takımdaki yerini alması bekleniyor.

Eren Elmalı hakkında yürütülen disiplin işlemleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel liglerdeki bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturması kapsamında başlatıldı. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemelerde oyuncunun bahis eylemleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilince dosya PFDK’ya sevk edildi.

Disiplin kurulu, Futbol Disiplin Talimatı’nın bahis maddelerine dayanarak Elmalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aynı soruşturma sürecinde milli takım kadroları da güncellendi ve Elmalı tedbir kararı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

