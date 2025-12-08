Erzurum'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte veliler ve öğrenciler alarma geçti. Okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini artırarak devam edecek. Bu kapsamda Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

Erzurumda okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?

ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum’da okullar tatil mi? sorusuna cevap aranırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Erzurum'da kar yağışı görülürken okulların tatil edilip edilmeyeceği Erzurum Valiliği tarafından yapılacak açıklamayla beraber belli olacak.

Erzurumda okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?

ERZURUM VALİLİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Erzurum Valiliği okulların tatil olacağıyla ilgili henüz resmi bir duyuru paylaşmadı. Öğrencilerin resmi kaynakları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası