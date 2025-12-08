Van'da kar yağışı etkisini sürdürürken öğrencileri okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Başkale ve Bahçesaray'da yerleşim yerinin yolu kapandı. Peki, Van'da okullar tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

Kar yağışı Van'da etkisini sürdürüyor. Başkale ilçesinde başlayan ve ara ara devam eden kar yağışı , hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar çıktı. Bu nedenle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

8 ARALIK VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü henüz okullar tatil değildir.

Van’da kar yağışının artması nedeniyle okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili güncel bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

BUGÜN VAN'DA OKULLAR VAR MI?

Bugün Van'da okulların olmadığına dair şu anda resmi bir duyuru yapılmamıştır. Bu kapsamda Van'da okullar vardır.

Van’da bugün havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

