Adana ve çevresinde hava koşullarıyla ilgili son gelişmeler bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bölgede önümüzdeki günlerde kar yağışı ihtimali araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Vatandaşlar, "Adana'da kar yağacak mı?" sorusunu gündem taşıdı.

Adanada kar yağacak mı? MGM hava durumu raporu paylaşıldı

ADANA'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM'nin 5 günlük hava durumuna bakıldığında Adana'da kar görülmemektedir. Aralık ayına gelinmesiyle hava sıcaklıkları düştü. Milyonlarca kişi gözlerini kar haberine çevirdi.

5 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Adana'da gök gürültü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların en düşük 11 derece, en yüksek ise 23 derece olacaktır.

3 Aralık Çarşamba ve 4 Aralık Perşembe günü Adanalıları parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Hava sıcaklıkları en düşük 8, en yüksek 22 dereceye çıkacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri baz alındığında, Adana'da Aralık ayında kar yağışı ihtimali bulunmuyor.

