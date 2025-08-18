ESHOT neden çalışmıyor? Resmi açıklama merak ediliyor

İzmir’de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, toplu ulaşım hizmetlerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Kamu çalışanlarının Türkiye genelinde iş bırakma eylemi vatandaşın günlük hayatını olumsuz etkiledi. Bunların başında sık kullanılan toplu taşıma araçlarındaki sefer iptalleri geldi. İzban'dan sonra internette şu sıralar ESHOT neden çalışmıyor? diye aramalar var. Peki ESHOT grev kararı aldı mı? İşte detaylar...

ESHOT GREV KARARI ALDI MI?

Memurlar, hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz buldu. Anlaşma sağlanamayınca bir günlük eylem kararı alındı. Birçok sektörde işler bugün aksayacak. Onlardan biri de İzban oldu, Gün boyu bütün seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Öte yandan yola çıkacaklar şu sıralar Eshot grev kararı aldı mı? diye araştırmalara başladı. Eshot neden çalışmıyor? diye bir arama başlığı bile çıktı. Peki son durum ne? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi (ESHOT) ne site ne de resmi sosyal medya hesabından grev kararı aldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEMURLAR NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Hükümetin 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.