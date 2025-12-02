ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son dakika duyuruya göre, Odunpazarı ilçesinin bazı noktalarından su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle mahalle sakinler, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

2 Aralık 2025 Salı günü sabah 07:10 itibarıyla başlayan kesinti, Sümer Mahallesi Elial Sokak ve çevresini etkiledi.

ESKİ son dakika... 2 Aralık Eskişehirde sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ESKİ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarına başlarken öte yandan mahalle sakinlerin sular ne zaman verileceğini araştırıyor.

ESKİ son dakika... 2 Aralık Eskişehirde sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

2 ARALIK ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Odunpazarı İlçesi, Sümer Mahallesi Elial Sokağı'ndaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, ESKİ ekipleri onarım çalışmalarına hızla başladı.

Suların geri verileceği saat henüz ESKİ yetkilileri tarafından açıklanmadı. Ancak kısa süre içinde arızanın onarılarak suların yeniden verilmesi bekleniyor.

Editör:SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası