Eşref Rüya Sadık diziden ayrılıyor mu sorusu cevap buldu! Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya Sadık karakteri ile gündeme geldi. Dizide ölen isimler merak edilirken Şener Savaş'ın hikayeye veda edip etmeyeceği de araştırılıyor.

Eşref Rüya'da Nisan karakterinin vurulmasıyla başlayan belirsizlik, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda yer alan silah sesi dizide birden fazla karakter için ölüm ihtimalini gündeme getirdi. Eşref Rüya Sadık diziden ayrılıyor mu, dizide kim ölecek merak ediliyor.



Eşref Rüya Sadık diziden ayrılıyor mu? Şener Savaşın Eşref Rüyadaki akıbeti gündemde!

EŞREF RÜYA SADIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Sadık karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, dizinin 27. bölümünde Sadık karakterinin hikayesi sona eriyor.

ŞENER SAVAŞ EŞREF RÜYA'DAN AYRILACAK MI?

Sadık karakterinei canlandıranm usta oyuncu Şener Savaş’ın Eşref Rüya dizisine veda edeceği öğrenildi. Şener Savaş, Eşref Rüya’daki rolünü 27. bölüm itibarıyla tamamlamış olacak.

EŞREF RÜYA KİM ÖLECEK?

Eşref Rüya’nın yeni bölümünde tansiyon oldukça yükseliyor. Nisan karakterinin vurulmasıyla birlikte dizide ölüm ihtimali gündeme gelirken, Sadık’a kurulan pusu da dikkat çekmişti. Eşref Rüya'da kimin öleceği ise henüz netleşmedi.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şener Savaş, Türk televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllardır yer alan deneyimli bir oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Savaş, oyunculuk kariyerine Cennet Mahallesi dizisiyle adım attı. Daha sonra Geniş Aile, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve birçok farklı projede rol aldı.

