EURO 2024 5 Temmuz çeyrek final programında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürerken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçların programını araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, 6 Temmuz günü Hollanda ile karşılaşırken bugün mücadelesi bulunmuyor. İşte günün EURO 2024 maç takvimi...
Bu akşam turnuvada 2 çeyrek final mücadelesi oynanacak. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EURO 2024'te son 16 turları tamamlanırken çeyrek final heyecanı başladı. Bugün hangi maçlar var merak edilirken programa haberimizde yer verdik.
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Bugünün programına göre EURO 2024'te iki çeyrek final karşılaşması oynanacak. İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa karşılaşmalarının ardından yarın Türkiye ile Hollanda mücadelesi için sahaya çıkılacak.
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Heyecanla beklenen karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü 22.00'da başlarken çeşitli yerlerde kurulacak olan dev ekranlar ile izlenebilecek.
Hollanda milli takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow
Defans: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong
Orta saha: Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Gini Wijnaldum
Forvet: Steven Bergwijn, Memphis Depay, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Donyell Malen, Cody Gakpo
Kaynak: Türkiye Gazetesi