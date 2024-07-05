EURO 2024 5 Temmuz çeyrek final programında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları oynanacak

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürerken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçların programını araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, 6 Temmuz günü Hollanda ile karşılaşırken bugün mücadelesi bulunmuyor. İşte günün EURO 2024 maç takvimi...

EURO 2024’e Türk damgası! Şampiyonanın en çok konuşulan ülkesi olduk

EURO 2024’e Türk damgası! Şampiyonanın en çok konuşulan ülkesi olduk

Bu akşam turnuvada 2 çeyrek final mücadelesi oynanacak. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EURO 2024'te son 16 turları tamamlanırken çeyrek final heyecanı başladı. Bugün hangi maçlar var merak edilirken programa haberimizde yer verdik.

5 TEMMUZ BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bugünün programına göre EURO 2024'te iki çeyrek final karşılaşması oynanacak. İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa karşılaşmalarının ardından yarın Türkiye ile Hollanda mücadelesi için sahaya çıkılacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü 22.00'da başlarken çeşitli yerlerde kurulacak olan dev ekranlar ile izlenebilecek.

Hollanda milli takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow



Defans: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong



Orta saha: Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Gini Wijnaldum



Forvet: Steven Bergwijn, Memphis Depay, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Donyell Malen, Cody Gakpo