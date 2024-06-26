EURO 2024 Türkiye - Çekya maçında muhtemel 11'de Samet, Merih, Ferdi yer aldı

Türkiye ile Çekya bu akşam karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvada A Milli Futbol Takımının kadrosunun nasıl olacağı araştırılırken muhtemel 11 belli oldu. Gruptan çıkmamız için 1 puan almamız yeterken Çekya maçı kadrosu belli olmazken muhtemel 11 haberimizde yer alıyor.

Bu akşam A Milli Futbol Takımımız, Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin forma giyip giymeyeceği de gündem olurken muhtemel kadro da bekleniyordu.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11

Bugün gerçekleşecek olan mücadele 22.00'da başlarken saatler kala muhtemel kadro da öğrenildi. Forma giymesi beklenen isimler arasında Uğurcan, Mert, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper yer alıyorken maç saatine doğru kadronun netleşmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER BU AKŞAM MAÇTA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in bugün oynanacak olan karşılaşmada yer alması beklenirken dün Montella'nın yaptığı açıklama şöyle olmuştu:

"Bu meseleyi aydınlığa kavuşturayım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı. Ona ben karar vermedim. Doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu birlikte karar verdi. Riski almadan oynayabileceği belli bir dakika süresi vardı, o kadar oynadı. Ertesi gün meşhur bir video ortaya çıktı.

Doktor ekibimiz ve kendisi ile bir araya geldik ve şunu gördük. Belli bir süreden sonra depara kalkamayacağını ve fiziki hazırlık seviyesinin buna elverişli olmadığı hep beraber tespit ettik. Arda, belli bir egzersiz seviyesinin ötesine dayanamayacağı fark ettiğinde gereksiz risk almamak adına kendisi programlanmış olan antrenmanı yaptı. 2 gündür antrenman yapıyor"

Karşılaşmayı Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Dördüncü hakem Espen Eskas olurken VAR'da Tomasz Kwiatkowski olacak.

EURO 2024'TE BUGÜN OYNANACAK OLAN MAÇLARIN TAKVİMİ

Ukrayna – Belçika | 19.00

Slovakya – Romanya | 19.00

Gürcistan – Portekiz | 22.00

Çekya – Türkiye | 22.00