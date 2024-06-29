EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını Halil Umut Meler yönetecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te Halil Umut Meler'in hangi maçı yöneteceği merak konusu olurken bu akşam son 16 turu karşılaşmaları başlıyor. Heyecanla takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere-Slovakya maçının hakemi kim araştırıldı.
A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024'te karşılaşmalar devam ederken bugün 2 karşılaşma oynanacak. Halil Umut Meler ise İngiltere - Slovakya mücadelesinde görev alacak.
HALİL UMUT MELER HANGİ MAÇI YÖNETECEK?
Meler, EURO 2024'te İngiltere-Slovakya karşılaşmasında görev alacak. Almanya AufSchalke Arena'da yapılacak olan 30 Haziran Pazar günü 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada yer alırken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Dördüncü hakem ise Rade Obrenovic olacak. Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR koltuğunda yer alacak.
Halil Umut Meler, şampiyonada Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarında yer almıştı.
İNGİLTERE - SLOVAKYA KARŞILAŞMASI MUHTEMEL İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin
Kaynak: Türkiye Gazetesi