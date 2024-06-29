EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını Halil Umut Meler yönetecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 17:52 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 17:58 - Güncelleme:

Euro2024, Haber

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te Halil Umut Meler'in hangi maçı yöneteceği merak konusu olurken bu akşam son 16 turu karşılaşmaları başlıyor. Heyecanla takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere-Slovakya maçının hakemi kim araştırıldı.