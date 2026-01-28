Eyvah Eyvah 3 konusu ne? Oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
Başrollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın paylaştığı Eyyvah Eyvah 3, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyi karşısına çıkıyor. Eğlenceli hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu öne çıkan film hakkında detaylar merak ediliyor.
Yönetmen koltuğuna Hakan Algül otururken yapımcılığını ise Necati Akpınar üstelendiği Eyvah Eyvah 3, Trakya'nın samimi atmosferinde ilerleyen komedi filmidir. Müzik Fahir Atakoğlu'na, görüntü yönetmeni ise Gökhan Atılmış'tır.
EYVAH EYVAH KONUSU NE?
Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem sonunda Müjgan'la evlenmiştir. Büyük bir sorumluluk altına girmiştir ve ailesine bakabilmek için mekanlarda klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da idame ettirir ve zamanla daha da tanınmaktadır. Hüseyin artık Firuzan'ı teelvizyonda seyredebilmektedir. Ancak bir süre sonra kader onları yeniden bir araya getirir.
EYVAH EYVAH OYUNCULAR VE KARAKTERLER
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes Melahat
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen - Ali Rıza
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü
Hande Dane
Elif Erdoğan
Özkan Çınarlı
Murat Serezli
Kahraman Sivri
Selahattin Taşdöğen - Eczacı
Yeşim Ceren Bozoğlu
Naci Taşdöğen
Durul Bazan - Çanlı
Erkan Can
Onur Buldu
Onur Atilla - Midyeci
Selçuk Borak
Ergün Kuyucu
Cenk Tunalı