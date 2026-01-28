Başrollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın paylaştığı Eyyvah Eyvah 3, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyi karşısına çıkıyor. Eğlenceli hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu öne çıkan film hakkında detaylar merak ediliyor.

Yönetmen koltuğuna Hakan Algül otururken yapımcılığını ise Necati Akpınar üstelendiği Eyvah Eyvah 3, Trakya'nın samimi atmosferinde ilerleyen komedi filmidir. Müzik Fahir Atakoğlu'na, görüntü yönetmeni ise Gökhan Atılmış'tır.

EYVAH EYVAH KONUSU NE?

Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem sonunda Müjgan'la evlenmiştir. Büyük bir sorumluluk altına girmiştir ve ailesine bakabilmek için mekanlarda klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da idame ettirir ve zamanla daha da tanınmaktadır. Hüseyin artık Firuzan'ı teelvizyonda seyredebilmektedir. Ancak bir süre sonra kader onları yeniden bir araya getirir.

Eyvah Eyvah 3 konusu ne? Oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

EYVAH EYVAH OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan Badem

Serra Yılmaz – Mercedes Melahat

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel

Meray Ülgen - Ali Rıza

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş

Hazım Körmükçü

Hande Dane

Elif Erdoğan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Kahraman Sivri

Selahattin Taşdöğen - Eczacı

Yeşim Ceren Bozoğlu

Naci Taşdöğen

Durul Bazan - Çanlı

Erkan Can

Onur Buldu

Onur Atilla - Midyeci

Selçuk Borak

Ergün Kuyucu

Cenk Tunalı

