Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Gözaltı kararı ardından Ezel Akay'ın hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Ezel Akay kimdir?

İnegöllü bir ailenin oğlu olan Ezel Akay, babasının memuriyeti nedeniyle 1961 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Kendisini film anlatıcısı olarak görür. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Akay ABD Villanova Üniversitesinde Tiyatro eğitimi gördü. Film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yapan Akay, İFR'nin kuruluşundan itibaren 500'den fazla reklam filmine yönetmen olarak imza attı.

1996'da yapımcılığını üstlendiği "Tabutta Röveşata" yurt içi ve yurt dışında en çok ödül alan Türk Filmi ünvanı aldı. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Şelale"(2001) ve Ahmet ULUÇAY'ın yönettiği "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" (2004) adlı sinema filmlerinin yapımcılığını üstlendi. "Nerdesin Firuze" yönetmenliğini üstlendiği ilk filmdir (2004)."Hacıvat ve Karagöz Neden Öldürüldü", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi filmlerinde yönetmenliğini yapmıştır. Yönetmenlik ve yapımcılık kariyerini sürdürmektedir

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