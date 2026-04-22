Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü faiz kararını bugün duyuracak. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar faiz kararının açıklanacağı saati merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur, sabit mi kalır, düşer/yükselir mi?

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin ne kadar devam edeceğine dair belirsizlikler yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Bu gelişmelerin gölgesinde, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alacak.

Merkez Bankası yılın 3'üncü faiz kararını açıklıyor!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası yılın 3. faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB’nin karar metni ve yapacağı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİSİ

TCMB’nin yarınki kararı öncesinde beklentilerini açıklayan yabancı finans kuruluşları, şu tahminleri yaptı:

-Citibank: %37

-Morgan Stanley: %37

-Bank of America: %37

-Standard Chartered: %37

-HSBC: %37

-Deutsche Bank: %37

-ING Group: %37

-JP Morgan: %40

-Goldman Sachs: %40

-Societe Generale: %40

