Fatih'te yaşanan su kesintisi bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruda, ilçe genelinde bazı mahallelerde su verilmediği duyuruldu. Bu kapsamda Fatih'te suların ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Fatih'te bugün planlı ve plansız su kesintileri gerçekleşiyor. Musluklarından su akmayan vatandaşlar, "Fatih'te sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Ocak 2026 Perşembe günü Fatih'in bazı mahallelerinde kesinti yapılacağını bildirdi.

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çalışmalar kapsamında, saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Fatih'teki adresinize suyun tam olarak ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir, ayrıca 185'i arayarak süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

