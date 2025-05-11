Fedakar anne vatan için görevde! Nazan Günce'nin gurur veren çifte rolü

Van'da güvenlik korucusu olarak görev yapan 3 çocuk annesi Nazan Gülce, zor şartlarda vatanın huzuru için mücadele ediyor. Anneler Günü'nde silah arkadaşları tarafından sürprizle karşılanan Gülce, hem annelik hem de güvenlik görevlisi olmanın gurur verici olduğunu belirtti. Zorlu arazi ve kış şartlarında terörle mücadele eden Gülce, görevini sevgiyle yerine getiriyor.

Van'da zorlu eğitimi tamamlayarak güvenlik korucusu olan 3 çocuk annesi Nazan Gülce, silah arkadaşlarıyla vatanın huzuru için mücadele ediyor.

VATAN İÇİN OMUZ OMUZA

Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü açıktan okuyan Gülce, 4 yıl önce güvenlik korucusu olmaya karar verdi.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığınca verilen zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan Gülce, huzur ve güvenliğin sağlanması için zor şartlarda görev yapan Mehmetçik ile omuz omuza görevlere çıkmaya başladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bir yandan ev işlerini yapan, 3 çocuğuyla ilgilenen Gülce, diğer yandan da gururla taşıdığı üniformasıyla vatan nöbeti tutuyor, düzenlenen faaliyetlere katılıyor.

42 yaşındaki Gülce'ye silah arkadaşları, pasta ve karanfillerle Anneler Günü sürprizi yaptı.

Görev başındayken yapılan sürpriz karşısında şaşıran ve duygulu anlar yaşayan Gülce, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

"BU GÖREVİ YAPMAK GURUR VERİCİ"

Gülce, AA muhabirine, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Verilen her görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirten Gülce, "Bir kadın, bir anne olarak bu görevi yapmak gurur verici. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen terör ve her türlü yasa dışı olayla mücadele ediyoruz. Mesleğimi, üniformamı, vatanımı çok seviyorum. Hem annelik yapmak hem de vatanı savunmak menfaatsiz bir sevgi." diye konuştu.

Her mesleğin kendine özgü zorluklarının olduğunu ifade eden Gülce, şunları kaydetti: