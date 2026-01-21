Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde hem maç biletleri hem de Futbol Seremoni Paketleri taraftarların gündeminde. Kadıköy’de oynanacak mücadeleye günler kala ''Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? '' sorusu gündeme gelirken sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda satış süreci ve detaylar netleşmeye başladı.

Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak büyük bir merakla takip ediliyor. Fenerbahçe, iç sahada oynadığı maçlar öncesinde düzenlediği seremoni organizasyonunu Göztepe karşılaşmasında da sürdürüyor. Göztepe maçı için Futbol Seremoni Paketleri 21 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla satışa çıkıyor.

Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Seremoni Paketleri satışta

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması öncesinde bilet satış tarihi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün uyguladığı genel satış takvimine göre Fenerbahçe-Göztepe maç biletlerinin 23 Ocak 2026 Cuma günü satışa sunulması bekleniyor. Kulüp tarafından resmi duyurunun, Avrupa kupası programının ardından yapılması öngörülüyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması 25 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe-Göztepe maçına ait bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından fiyatlara ilişkin herhangi bir duyuru yapılmazken geçmiş iç saha maçlarındaki bilet fiyat aralıkları şu şekildeydi;

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.300,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.900,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 4.400,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.750,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 7.100,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 9.900,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 11.200,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 30.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.500,00 TL

FUTBOL SEREMONİ PAKETLERİ SATIŞTA

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesinde minik taraftarlar için özel olarak hazırlanan Futbol Seremoni Paketlerini satışa sundu. 21 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla satışa açılan paketler, çocuklara maç öncesi seremoniye katılma ve futbolcularla birlikte sahaya çıkma imkanı tanıyor.

Seremoni paketine dahil olan minikler, karşılaşmayı aileleriyle birlikte Fenerium Alt Tribünü’nden izleyebilecek. Ayrıca forma seti, profesyonel fotoğraf çekimi ve sezon içinde kullanılabilecek stadyum ve müze turu davetiyesi de paket kapsamında yer alıyor.

