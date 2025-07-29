Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 18:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 19:32 - Güncelleme:

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy'de İtalyan devi Lazio'yu konuk ediyor. Bu özel karşılaşma, sarı-lacivertli takımın lig öncesi en ciddi sınavlarından biri olarak görülüyor. Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Lazio maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu.

Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, son derece kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio'yu Kadıköy'de ağırlıyor. Fenerbahçe'nin sezon öncesi yeteneklerini sergileyeceği düello için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ile ilgili detaylar... FENERBAHÇE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe ile Lazio, 30 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak heyecan dolu mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak. FENERBAHÇE-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçının S Sport ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtiliyor. Müsabaka, sarı-lacivertli takım için yeni sezon öncesi formunu test etme ve taktiklerini sahaya yansıtma fırsatı olarak değerlendiriliyor. İlgili Haber Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe