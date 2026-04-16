Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde şampiyonluk takımlar şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maç saati voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

Sultanlar Ligi’nde final heyecanı tüm hızıyla sürerken, serinin dördüncü maçı büyük bir önem taşıyor. Seride avantajı elinde bulunduran VakıfBank şampiyonluk için sahaya çıkarken, Fenerbahçe Medicana ise seriyi uzatmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA-VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak final serisi dördüncü karşılaşma TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde takip edebilecek.

TRT SPOR Yıldız, Sultanlar Ligi karşılaşmalarını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ederken, final serisinin bu kritik mücadelesi de canlı yayın programında yer alıyor. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlemek mümkün olacak.

FENERBAHÇE-VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele, televizyon üzerinden TRT SPOR Yıldız kanalından izlenebileceği gibi internet üzerinden de canlı takip edilebilecek. TRT’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları, maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar için alternatif platformlar sunuyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final serisi dördüncü maçı 16 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma, serinin kaderini belirleyebilecek nitelikte. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride bu maç kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

VAKIFBANK KAZANIRSA ŞAMPİYON

Final serisinde 2-1 önde bulunan VakıfBank, dördüncü maçı kazanması halinde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe Medicana ise bu maçı kazanarak seriyi 2-2’ye getirmek ve şampiyonluk umutlarını son maça taşımak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin galibiyeti halinde serinin beşinci ve son maçı 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

SERİDE SON DURUM

İlk maç:

Fenerbahçe 0 - 3 Vakıfbank

İkinci maç:

Vakıfbank 1 - Fenerbahçe 3

Üçüncü maç:

Vakıfbank 3 - Fenerbahçe 1

Haberle İlgili Daha Fazlası