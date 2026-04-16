Ankara'da bir tırdan binlerce güneş gözlüğü çıktı
Ankara'da jandarma ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonunda bir tırda, 3 bin 125 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
3 BİN 125 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce ihbar üzerine bir tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramada, 3 bin 125 güneş gözlüğü, 10 bin 237 paket kaçak sigara, 42 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 21 kilogram nargile tütünü bulundu.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
