İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle tekrar gündeme geldi. Adayların sınav günlerinde AUZEF sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik haftaya girildi. 2026 Bahar Dönemi vize sınavları üç oturumda tamamlanacak. Yaymlanan takvim doğrultusunda bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınavların 25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle sınav yerlerinin 20 Nisan 2026 tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini alabilecekler.

AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

AUZEF BİTİRME VE BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ

Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

