İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19:00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu üst düzey komutanları, Lübnan'ın güneyini işgal eden birliklere ateşkes için hazırlanmaları yönünde talimat verdi.

İsrail basınından çarpıcı Lübnan açıklaması: Ateşkes bu akşam yürürlüğe girebilir

"LÜBNAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK ATEŞKES İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

İsrail ordusu yetkilileri, birliklerin bu akşam 19:00 ile gece yarısı arasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını ileri sürdü. Öte yandan adını açıklamak istemeyen Lübnanlı üst düzey kaynak, İsrail'in bu akşam ateşkes ilan edeceğine dair kendilerine henüz herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.

