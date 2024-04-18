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Fenerbahçe Olympiakos maçını anlatan spiker belli oldu! Maçı Alp Özgen anlatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Olympiakos maçını anlatan spiker belli oldu! Maçı Alp Özgen anlatıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçının spikeri kim olacak merak ediliyordu. Taraftarlar çoğunlukla maçın anlatımını Alp Özgen’in yapmasını istiyordu. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? İşte detaylar…

Fenerbahçe Olympiakos maçını anlatan spiker kim? Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkıyor. TV8’den canlı olarak yayınlanacak olan Fenerbahçe Olympiakos maçı heyecanı maç saati yaklaştıkça artıyor. Maçın anlatımını yapacak olan spiker de belli oldu.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS SPİKERİ KİM?

Fenerbahçe Olympiakos maçını spiker Alp Özgen anlatıyor.

Alp Özgen’in mikrofonda olacağı Fenerbahçe Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı saat 22.00’de TV8’den şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇINI ANLATAN ALP ÖZGEN KİMDİR?

Spor Spikeri, seslendirme ve sunuculuk yapan Alp Özgen, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Radyo ve Televizyon alanında yaptı.

2010 yılında Ocak ayından Ekim ayına kadar TRT ekranlarında Stadyum ve Birebir gibi programlarda genel koordinatör görevini sürdürdü. Ardından D-Smart ve CNN Türk kanallarında 4 yıl kadar çalıştı. 2016-2018 yıllarıa rasında Eurosport kanalında spor spikerliği yaptı.

Son olarak S Sport ekranlarında spikerlik yapan Özgen, şu sıralar TV8 buçuk, Exxen kanallarında spor spikerliği yapıyor.

Fenerbahçe Olympiakos maçını anlatan spiker belli oldu! Maçı Alp Özgen anlatıyor - 1. Resim

KADROLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, David Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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