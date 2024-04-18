Fenerbahçe Olympiakos maçı berabere biterse Fenerbahçe elenir, Olympiakos turu geçer

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Olympiakos’u ağırlayacak. Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için galibiyet şart. Pek, Fenerbahçe Olympiakos ile berabere kalırsa ne olur, elenir mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı 0-0, 1-1, 2-2 yani berabere biterse ne olur merak ediliyor. İşte yarı final için ihtimaller…

Fenerbahçe Olympiakos maçı berabere biterse ne olur, turu kim geçer? Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak olan rövanş maç sonucu bir çok ihtimale gebe olacak. Fenerbahçe Olympiakos maçı berabere biterse Fenerbahçe için Avrupa Konferans Ligi macerasının sonu demek. Peki, maç berabere biterse kim tur atlar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Fenerbahçe - Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçı 0-0, 1-1, 2-2 gibi her türlü beraberlik skoru ile bitmesi durumunda Fenerbahçe Konferans Ligi'nden elenir. Maçın berabere bitmesiyle Yunan ekibi Olympiakos Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen taraf olur.

Fenerbahçe ilk maçta 3-2 mağlup olduğu için ikinci maçta her türü beraberlik skoru toplam skorda Fenerbahçe'yi geride bırakacağı için Fenerbahçe, Olympiakos ile yapacağı maçta her türlü beraberlik skorunda Konferans Ligi'ne veda eder.

Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için Olympiakos'u rövanş maçında 2 veya daha fazla skor ile mağlup etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin 1 gol fark ile mağlup etmesi ise maç uzatmalara götürür.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan ilk maç 3-2'lik Olympiakos galibiyeti ile sona ermişti.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin gollerini 68. dakikada Tadic, 74. dakika İrfan Can Kahveci kaydetmişti.

Olympiakos'un gollerini ise 8. dakikada Fortunis, 32. dakikada Jovetic, 57. dakikada Chiquinho attı.

Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için ikinci maçta mutlaka normal süreyi önde tamamlaması gerekiyor.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.

Olympiakos'un muhtemel 11'i: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Iborra, Chiquinho, Jovetic, Podence, Fortounis, El Kaabi.