Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maçın canlı yayın bilgileri...

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesinde iki takımın form durumu ve maçın yayın detayları merak konusu oldu.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverler mücadeleyi hem televizyon üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

Maçın yüksek tempolu geçmesi beklenirken, özellikle şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirme ihtimali karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor. Fenerbahçe’nin liderlik hedefiyle sahaya çıkacağı bu mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe-Rizespor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Rizespor mücadelesi İstanbul Kadıköy'de bulunan Chobani Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Taraftarlar maçı hem stadyumdan hem de beIN SPORTS platformları üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansı yakalayacak.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'lER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

LİGDE 48. RANDEVU

Fenerbahçe, rakibiyle ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada Fenerbahçe, 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

