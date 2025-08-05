Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde

Dijital içerik üreticisi olarak isminden söz ettiren Ferhat Çelen, özellikle korku, macera ve gizem temalı videolarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Fehat Çelen'in hayatını kaybettiği yönünde iddialar gündeme geldi. Videoları büyük bir ilgiliyle takip edilen Çelen'in uzun süredir sosyal medyada platformlarında aktif olmaması, bahsi geçen iddiaların daha da güçlenmesine sebep oldu. Özellikle "Ferhat Çelen öldü mü?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

FERHAT ÇELEN ÖLDÜ MÜ?

Youtuber Ferhat Çelen’in boğularak öldüğü iddia edildi. Ancak şu ana kadar bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmemiştir. Bu nedenle Ferhat Çelen ölmemiştir.

FERHAT ÇELEN KİMDİR?

Ferhat Çelen dijital içerik üreticisidir. Özellikle TikTok ile Youtube üzerinden yeni videolar paylaşarak büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Çelen’in sosyal medyada 1.8 milyona yakın takipçisi vardır.

Genelde korku, macera ve deney içerikli videolarıyla bilinen Çelen, gizemli mekanlara gizlice girmesiyle öne çıkmıştır.

Ferhat Çelen Anadolu Üniversitesi Grafik ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Grafik bölümlerinden mezun olmuştur. Ayrıca sosyal Medya Yöneticiliği eğitimi de almıştır.