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Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde
YouTube, TikTok, İnfluencer, Youtuber, Gizem, Macera, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok ve YouTube'da paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ferhat Çelen'in boğularak öldüğü yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Peki, Ferhat Çelen öldü mü? İşte cevabı....

Dijital içerik üreticisi olarak isminden söz ettiren Ferhat Çelen, özellikle korku, macera ve gizem temalı videolarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Fehat Çelen'in hayatını kaybettiği yönünde iddialar gündeme geldi. Videoları büyük bir ilgiliyle takip edilen Çelen'in uzun süredir sosyal medyada platformlarında aktif olmaması, bahsi geçen iddiaların daha da güçlenmesine sebep oldu. Özellikle "Ferhat Çelen öldü mü?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde - 1. Resim

FERHAT ÇELEN ÖLDÜ MÜ?

Youtuber Ferhat Çelen’in boğularak öldüğü iddia edildi. Ancak şu ana kadar bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmemiştir. Bu nedenle Ferhat Çelen ölmemiştir.

Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde - 2. Resim

FERHAT ÇELEN KİMDİR?

Ferhat Çelen dijital içerik üreticisidir. Özellikle TikTok ile Youtube üzerinden yeni videolar paylaşarak büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.  Çelen’in sosyal medyada 1.8 milyona yakın takipçisi vardır.

Genelde korku, macera ve deney içerikli videolarıyla bilinen Çelen, gizemli mekanlara gizlice girmesiyle öne çıkmıştır.

Ferhat Çelen Anadolu Üniversitesi Grafik ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Grafik bölümlerinden mezun olmuştur. Ayrıca sosyal Medya Yöneticiliği eğitimi de almıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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