Astor Enerji'nin hisselerinde sene başından beri yaşanan yükseliş Şanlıurfalı dolar milyardeli Feridun Geçgel'in servetini katladı. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesine göre Feridun Geçgel'in serveti 4,1 milyar dolara ulaştı. Peki, Milyarderler listesinde yer alan Feridun Geçgel kimdir?

Şanlıurfalı dolar milyarderi Feridun Geçgel'in servetinin ana kaynağı kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Astor Enerji'den geliyor. Şirket 2023 yılının başlarında borsaya açılmıştı. 2026 ise Astor hisseleri için adeta bir ralli yılı oldu. ASTOR hisseleri sene başından beri yüzde 155 değer kazandı.

Sadece son bir haftada Astor hisseleri yüzde 33'ten fazla değerlenerek 299,5 liraya yükseldi. Bu da Astor Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in servetinin hızla yükselmesine neden oldu.

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarlerder Listesine göre Geçgel'in serveti 4 Mayıs Pazartesi itibari ile 4,1 milyar dolara çıktı. Çok değil mart ayının başında Feridun Geçgel'in serveti 2,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Feridun Geçgel kimdir? Serveti ile Forbesin Milyarderler listesinde yer aldı

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel 1970 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra girişimci olmaya karar verdi. İş hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışları ile başladı. İş hayatına transformatör alım satım faaliyetlerini de ekleyen Feridun Geçgel, enerji sektöründeki yatırımlarını zamanla büyüttü.

2005 yılında, ASTOR Transformatör Şirketini Geçgel ailesi olarak satın alarak transformatör üretim faaliyetlerine İstanbul’da devam etti. 2015 yılında GEÇGEL ailesi almış olduğu karar ile ASTOR firmasının Yönetim kurulu başkanı olarak tüm faaliyetlerini Ankara’da topladı. Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden FERİDUN GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır.

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