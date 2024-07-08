Feyyaz Şerifoğlu'nun evlilik teklifi ettiği Merve Dinçkol, 1986 yılında İstanbul'da doğdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Sedat karakterini oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun uzun zamandır sevgilisi olan Merve Dinçkol'a evlenme teklifi ettiği anlar sosyal medyada çok konuşulurken Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında ve evlendi mi soruları da ardından geldi.

Camdaki Kız dahil olmak üzere birçok projede yer alan ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu ile sevgilisi Merve Dinçkol evlenme kararı aldı. Şerifoğlu'nun uzun zamandır birlikte olduğu Merve Dinçkol hakkında ise nereli, boyu kaç gibi aramalar yapılıyor. İkilinin sevindirici haberinin ardından sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Dinçkol, 6 Şubat 1986 yılında Kadıköy'de dünyaya gelirken Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde mezun oldu. Beinsport ekranlarında staj ile çalışma hayatına başlayan isim, Başkent İletişimde sunuculuk ve spikerlik dersleri almasının ardından Ulusal Kanal'da çalıştı.

Editör, muhabirlik ve sunuculuk yapan isim haber bültenlerini sunarken Bugün TV'de çalışırken Dinçkol, şu an Kanal D ekranlarında sunuculuk yapmaya devam ediyor.

MERVE DİNÇKOL EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

Kanal D ekranlarında sunuculuk yapan isim uzun zamandır Camdaki Kız dizisinin Sedat karakterini oynayan Feyyaz Şerifoğlu ile sevgili olurken çift, evlenme kararı aldı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun Dinçkol'a evlenme teklifi ettiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.