Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son günlerde gündeme gelen uyuşturucu soruşturması iddialarıyla yeniden gündemde. Adli Tıp Kurumu raporu sonrası Feyza Civelek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündeme geldi. Daha önce testi pozitif çıkan Fatih rolündeki Doğukan Güngör diziden çıkarılmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Son günlerde Feyza Civelek hakkında gündeme gelen iddialar sonrası oyuncunun dizide yer almaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

FEYZA CİVELEK KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAK MI?

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki geleceğiyle ilgili sosyal medyada ve magazin kulislerinde çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle son dönemde bazı oyuncuların kadrodan ayrılması ve uyuşturucu operasyonu nedeniyle gözler Nilay karakterinin akıbetine çevrildi.

Şu ana kadar yapım şirketi, kanal veya oyuncu tarafından diziden ayrılığa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Feyza Civelek'in yeni sezonda projede yer alıp almayacağı konusunda netleşmiş bir karar bulunmuyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna ilişkin resmi duyuruların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı? Nilay karakterinin geleceği gündemde

FEYZA CİVELEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, oyunculuğa çocuk yaşlarda adım attı. Televizyon kariyerine "Acemi Cadı" dizisiyle başlayan oyuncu, daha sonra "Kavak Yelleri"nde küçük bir rolle izleyici karşısına çıktı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım ise "Adını Feriha Koydum" oldu. Annesi, birçok başarılı televizyon projesine imza atan senarist Melis Civelek'tir.

Kariyerinde asıl çıkışını "Güllerin Savaşı" dizisindeki performansıyla yakalayan Feyza Civelek, sonraki yıllarda birçok televizyon projesinde yer aldı. 2018 yılında "Bir Umut Yeter" dizisinde Damla Akar karakterini, 2020 yılında ise "Sol Yanım" dizisinde Nazlım karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2022 yılından itibaren Show TV ekranlarında yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

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