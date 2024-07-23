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Filistinli 14 grubun temsilcisi Çin'de birlik için anlaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistinli 14 grubun temsilcisi Çin&#039;de birlik için anlaştı
Çin, Filistin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Çin'de içerisinde Fetih Hareketi ve Hamas'ın da olduğu Filistinli 14 grup temsilcisi bir araya geldi. Birlik oluşturmak amacıyla hazırlanan "Pekin Diyaloğu" imzalanırken Çin, Filistin'i tanıyor mu merak edilirken anlaşmanın ne olduğu da gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün Hamas'ın da içerisinde bulunduğu Filistinli grupların Pekin'de görüşme sonrasında bildiri imzaladıklarını açıklarken bildiri ile geçici uzlaşı hükümeti kurmayı amaçladıklarını belirtti.

ÇİN FİLİSTİN GÖRÜŞMELERİ PEKİN DİYALOĞU MADDELERİ NEDİR?

14 grubun temsilcileri, 21 Temmuz'da yapılmaya başlanan uzlaşma görüşmelerinin ardından birlik oluşturmayı amaçlayarak "Pekin Diyaloğu"nu imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, konuşmasında bildirinin maddelerine de yer verdi. Bildiride Filistinli grupların fikir birliğine dayalı olarak Filistin'in temel yasasına uygun geçici uzlaşı hükümeti kurma amaçlandığı belirtildi.

Filistinli 14 grubun temsilcisi Çin'de birlik için anlaştı - 1. Resim

Gazze'nin yeniden inşasını yürütmek ve seçim yasasına uygun olarak genel seçim düzenleme amacının olduğu bildiride "Ulusal Komisyonun" oluşturulmasına yer verildi. "Geçici Birleşik Liderlik Çerçevesi"nin yürürlüğe girmesi, siyasi kararlarda bundan faydalanılması ve uygulanması için takvim belirlenmesine yönelik anlaşma yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise konuyla ilgili şu sözleri söyledi: 

"Çin, Filistinli grupların iç uzlaşı temelinde ulusal birliği ve bağımsız Filistin devletini erken bir tarihte hayata geçirmelerini içtenlikle ümit ediyor."

Filistinli 14 grubun temsilcisi Çin'de birlik için anlaştı - 2. Resim

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Çin'de yapılan görüşmedeki bildirinin Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım olduğunu söylemişti.

ÇİN FİLİSTİN'İ TANIYOR MU?

Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Çin yer alıyorken 20 Kasım 1988 tarihinde tanıdı.

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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