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Fransız şeften kan donduran itiraf: Ritüele göre insan etinden yemek yapmış!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransız şeften kan donduran itiraf: Ritüele göre insan etinden yemek yapmış!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da mide bulandıran bir cinayet davası gündemde: 57 yaşındaki adamın öldürülüp parçalara ayrıldığı ve hatta bir kısmının pişirildiği iddia ediliyor.

69 yaşındaki pizzacı Philippe Schneider ve 45 yaşındaki Nathalie Caboubassy, ​​2023 yılında yakınlardaki sakin bir güney Fransa köyü olan Brasc'ta yaşayan Georges Meichler'in öldürülmesiyle ilgili olarak Aveyron'da yargılanıyor.

BAŞARISIZ SOYGUN, DEHŞET VERİCİ İTİRAF

Fransa'nın Brasc kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Georges Meichler, Şubat 2023’te kayboldu. Kızının kayıp ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı ve kısa süre içinde akıl almaz bir cinayet ağı ortaya çıktı.

69 yaşındaki restoran işletmecisi Philippe Schneider ve ortağı 45 yaşındaki Nathalie Caboubassy, Meichler’i öldürmekle suçlanıyor. Schneider'in polise verdiği ifadede, Meichler’in ormandaki evine soygun amacıyla gittiklerini, çıkan arbede sırasında adamın yere düşerek öldüğünü söylediği belirtildi.

Fransız şeften kan donduran itiraf: Ritüele göre insan etinden yemek yapmış! - 1. Resim

CESEDİN BİR BÖLÜMÜNÜ PİŞİRDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Schneider'in itirafı bununla da sınırlı kalmadı. Nepal’de gördüğü bir ritüeli örnek göstererek, Meichler'in cesedinin bir kısmını evindeki bir kapta pişirdiğini söyledi. Cesedin parçaları, Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtıldı ve bir kısmı maktulün Citroën Jumpy marka minibüsünde bırakıldı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Meichler’in evine yakın bölgede kömürleşmiş kemikler bulundu. Zanlıların yaşadığı yerin yakınında da insan kalıntılarına rastlandı.

Araç, Camarès'teki bir belediye binası yanında bulundu. Zanlıların cep telefonu sinyalleri ve köylülerin ifadeleriyle izleri sürüldü.

Fransız şeften kan donduran itiraf: Ritüele göre insan etinden yemek yapmış! - 2. Resim

DAVA SONA YAKLAŞIYOR

Schneider, suçunu kabul ederken ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Ortağı Caboubassy ise suçlamaları reddediyor. Davanın kararı 22 Mayıs’ta açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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