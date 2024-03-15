Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 18:43 - Güncelleme: 15 Mart 2024 19:06 - Güncelleme:

Gaddar Dizisi, Buse Meral, Leyla Karakteri, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gaddar dizisinde Leyla karakterini Buse Meral canlandırıyor. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'da Nected'in kızı olarak diziye Leyla karakterini canlandırmak için giren Buse Meral araştırılıyor. Buse Meral'in hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...