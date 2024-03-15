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Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir?
Gaddar Dizisi, Buse Meral, Leyla Karakteri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaddar dizisinde Leyla karakterini Buse Meral canlandırıyor. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'da Nected'in kızı olarak diziye Leyla karakterini canlandırmak için giren Buse Meral araştırılıyor. Buse Meral'in hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...

Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir? soruları gündeme geldi. Gaddar dizisinde Necdet'in kızı Leyla'yı canlandıran Buse Meral araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

GADDAR DİZİSİ LEYLA KİM, GERÇEK ADI NE? 

Gaddar dizisinde Leyla karakterini Buse Meral canlandırıyor. Necdet'in kızı olan Leyla, mafya dünyasının aradığı bir karakter olarak Dağhan'la beraber izleyici karşısına çıkıyor. Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir? - 1. Resim

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Meral, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Vermem Seni Ellere, Destan gibi dizilerde oynadı. Son olarak TV8 ekranlarında macerası kısa süren Aşka Düşman dizisinde rol aldı. Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir? - 2. Resim

BUSE MERAL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2018 Egenin Hamsisi

2018 Bizim Hikaye

2018 Gülperi

2019 Elimi Bırakma

2020 Uyanış: Büyük Selçuklu

2021 Destan 

2023 Vermem Seni Ellere

2024 Aşka Düşman

2024 Gaddar

BUSE MERAL KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Buse Meral, 25 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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