Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir?
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Gaddar dizisinde Leyla karakterini Buse Meral canlandırıyor. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'da Nected'in kızı olarak diziye Leyla karakterini canlandırmak için giren Buse Meral araştırılıyor. Buse Meral'in hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...
Gaddar dizisi Leyla kim, gerçek adı ne? Buse Meral kimdir? soruları gündeme geldi. Gaddar dizisinde Necdet'in kızı Leyla'yı canlandıran Buse Meral araştırılmakta. Detaylar haberimizde...
GADDAR DİZİSİ LEYLA KİM, GERÇEK ADI NE?
Gaddar dizisinde Leyla karakterini Buse Meral canlandırıyor. Necdet'in kızı olan Leyla, mafya dünyasının aradığı bir karakter olarak Dağhan'la beraber izleyici karşısına çıkıyor.
BUSE MERAL KİMDİR?
Buse Meral, 25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Meral, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Vermem Seni Ellere, Destan gibi dizilerde oynadı. Son olarak TV8 ekranlarında macerası kısa süren Aşka Düşman dizisinde rol aldı.
BUSE MERAL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2018 Egenin Hamsisi
2018 Bizim Hikaye
2018 Gülperi
2019 Elimi Bırakma
2020 Uyanış: Büyük Selçuklu
2021 Destan
2023 Vermem Seni Ellere
2024 Aşka Düşman
2024 Gaddar
BUSE MERAL KAÇ YAŞINDA?
1999 doğumlu olan Buse Meral, 25 yaşındadır.